Противников санитарных мер в Брюсселе разогнали за отсутствие масок

По подсчетам полиции, в протестной акции принимали участие около 400 человек. Большая часть была без масок, и все не соблюдали социальную дистанцию.

«Мы прекратили эту манифестацию и определили тех, кто нарушал правила, чтобы составить протоколы», — заявил официальный представитель городской полиции Брюсселя Оливье Слосс.

Он пояснил, что его коллеги неоднократно говорили, что нужно соблюдать правила. Но так как участники акции демонстративно игнорировали требования правоохранителей, акцию немедленно прекратили.

Маску в Брюсселе можно не носить только во время занятий спортом или при выполнении физической работы в общественных местах. Допускается ношение защитного экрана для лица.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в Бельгии выявили 87 825 случаев коронавирусной инфекции. Умерли от заболевания 9906 человек.