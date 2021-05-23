Противники строительства ГЭС в Грузии пригрозили парализовать Тбилиси

Противники строительства гидроэлектростанции «Намахвани» на реке Риони пригрозили блокировать столицу Грузии. Они устроили массовый протест в Тбилиси, собравшись из разных городов страны.

Протестующие прибыли из Кутаиси, Поти, Зестафони и других городов автоколоннами. Они установили палатки на площади Республики в центре Тбилиси, в которых будут ночевать. Собравшиеся требуют, чтобы правительство расторгло контракт с турецкой компанией ENKA на строительство ГЭС. Кроме того, им нужна отставка министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава.

«Властям дается время до 12:00 завтрашнего дня. Время пошло, решение за ними. Мы обязательно доведем это дело до конца. Если до 12:00 не будет принято решение по удовлетворению наших требований, мы парализуем город, никто не сможет передвигаться», — отметил организатор митинга Варлам Голетиани. Его слова процитировало РИА «Новости».

ГЭС планируют построить на площади свыше 570 гектаров. Некоторые территории планируют затопить, чтобы создать станцию. По словам митингующих, в результате будут уничтожены десятки жилых домов и лесные угодья. Кроме того, появление ГЭС окажет влияние на местный климат. Протестующие подчеркнули, что продолжат акции, пока власти не откажутся от договора строительства, а рабочие не уйдут из ущелья Риони.