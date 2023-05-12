Мир 12 мая 2023, 16:41 Противники России подведут ситуацию в мире к третьей мировой войне Зампред Совбеза Медведев заявил, что мир подошел к третьей мировой войне РИА «Новости»

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Противники России начали вести международную ситуацию к третьей мировой войне. Об этом во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, его слова привел ТАСС.

«На мой взгляд, они ведут дело фактически к третьей мировой войне, в которой не может быть победителей», — сказал он.

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Медведев отметил, что Россия начала специальную операцию на Украине для безопасности миллионов граждан, защиты территориальной целостности и суверенитета.

«Против России развязали полномасштабную гибридную войну. Европейские и американские покровители усиленно накачивают наших врагов летальным оружием, совершают политические убийства и диверсии, поощряют террор в пограничных областях нашей страны», — добавил политик.

Ранее Медведев предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому взять пример с Гитлера и добровольно уйти из жизни.