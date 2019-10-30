Противники разведения сил в Донбассе устроили митинг у офиса Зеленского

Акция началась под стенами Офиса президента Украины Владимира Зеленского вечером 29 октября.

Украина минами сорвала разведение сил в ДНР — Басурин Подробнее

Около 400 человек с украинскими флагами выкрикивали «Нет капитуляции» и «Слава Украине» собрались для того, чтобы выразить несогласие с разведением войск в Донбассе. Среди них также имеются «свободовцы» и представители Нацкорпуса.

Сообщается, что протестующие намерены инициировать уголовное производство против власти из-за разведения в Золотом. Пока акция проходит мирно.

Ранее в СМИ сообщалось, что 26 октября Зеленский в срочном порядке посетил линию фронта в Донбассе. Он пообщался на последнем блок-посту под селом Золотое с добровольцами, которые отказались от разведения войск. На данный момент операция по разведению возобновлена.