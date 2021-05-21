Противники Пашиняна вышли на митинг и предсказали новую войну за Карабах

Вечером 20 мая в Ереване началась бессрочная акция протеста противников исполняющего обязанности премьера Никола Пашиняна. Собравшиеся называют его предателем и выступают против плана демаркации границ с Азербайджаном, сообщил «Ридус».

В первый день акции к зданию парламента пришли несколько тысяч человек, среди которых были ветераны боевых действий, бывшие сотрудники спецслужб, депутаты распущенного парламента и деятели культуры.

Митингующих возмутил попавший в Сеть план по установлению границ с Азербайджаном. Соглашение предусматривает совместную работу Армении, Азербайджана и России. Активисты называют его предательством.

Также они отмечают, что Пашинян не может утвердить соглашение о границе до новых парламентских выборов, которые назначены на 20 июня.

И предсказывают скорое начало новой войны за Нагорный Карабах, значительную часть которого армяне потеряли во время сорокадневной войны прошлого года. 9 ноября 2020 года Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении огня.