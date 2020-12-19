Противники Пашиняна устроили драку у кладбища в Ереване. Видео

В субботу в Ереване прошла акция протеста. Активисты пытались помешать премьер-министру Николу Пашиняну почтить память погибших в Нагорном Карабахе у военного пантеона.

Сегодня столкнулись сторонники и противники премьера, передает «Газета.ru». Одни требуют его отставки, другие рьяно защищают политика. В результате завязалась драка. В Сети появилось видео с места события. На кадрах видно, что около кладбища собрались сотни людей. Манифестанты скандируют лозунги, что-то кричат. Везде дежурят сотрудники полиции, они разнимают тех, кто вот-вот готов сцепиться на эмоциях.

По данным корреспондента РИА «Новости», столкновения прошли около кладбища «Ераблур».

«Я, мои боевые товарищи, родные погибших не допустят, чтобы его нога ступила на эту святыню. Он не осознает, к каким бедствиям привели его действия», — сказал Ашот Минасян, участник протестной акции, командир добровольческого отряда.

Никол Пашинян объявил трехдневный траур — с 19 по 21 декабря. А в субботу он пригласил жителей принять участие в шествии в память о жертвах эскалации конфликта в Карабахе.