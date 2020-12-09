Противники Пашиняна начали собираться возле здания парламента в Ереване

Оппозиционеры снова собираются около здания парламента в столице Армении. Они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Участники акции протеста перекрыли центральный проспект Баграмяна.

Как сообщил сайт «Sputnik Армения», демонстранты прошли маршем от гостиницы «Двин» до здания законодательного собрания Армении, которое уже оцепили полицейские.

Соратник лидера партии «Отечество» Артура Ванецяна Хачик Галстян рассказал, что сегодня исполнился месяц со дня «предательского» заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. По его словам, немного исправить ситуацию и снять напряжение народа сможет лишь отставка Пашиняна.

Война между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе началась 27 сентября. 9 ноября Москва, Баку и Ереван подписали совместное заявление о прекращении огня и вводе в зону конфликта российских миротворцев. Они будут служить на линии соприкосновения ближайшие пять лет. Оппозиция обвинила Пашиняна в том, что он сдал Карабах Азербайджану. Глава армянского правительства заявил, что подписал документ по совету военных ради мира. Он подчеркнул, что у Армении не было достаточно сил, чтобы переломить ситуацию.