Противники экспериментов над животными провели митинги в Испании

В Испании прошли акции, приуроченные ко Всемирному дню защиты лабораторных животных. Активисты требовали немедленного отказа от использования живых существ в экспериментах, сообщила в Facebook организация AnimaNaturalis, организовавшая выступления.

По ее данным, ежегодно в мире в опытах участвуют более 100 миллионов животных, почти все из них гибнут.

«Эксперименты на животных — это практика крайнего и систематического насилия», — заявили в организации.

Зоозащитники провели пикеты в Мадриде, Барселоне и других городах. Митингующие принесли с собой плакаты и пустые переноски для кошек и собак.

Всемирный день защиты лабораторных животных появился в 1979 году по инициативе Международной ассоциации против болезненных экспериментов над животными. Дату 24 апреля выбрали в честь дня рождения лорда Хью Даудинга, известного борца за права живых существ.

Зоозащитники называют опыты вивисекцией, соотнося их со вскрытием живых животных. Такая практика появилась в XIX веке.