Противники Байдена устроили протест у мемориала жертвам терактов в Нью-Йорке

Акция противников политики американского Джо Байдена началась в Нью-Йорке. При этом глава Белого дома в ближайшее время посетит мемориал в память жертв терактов 11 сентября.

Как сообщил ТАСС, несколько мужчин принесли плакаты с критикой недавних действий Белого дома в Афганистане.

«Байден плюс „Талибан“* — это забытое 11 сентября», «13 человек погибли, чтобы Байден мог позировать перед фотокамерами» — вот надписи на некоторых из них.

Однако большинство людей все пришли, чтобы выразить скорбь, а не протест. В парке у часовни Святого Павла — уже несколько сотен людей, многие из них — с цветами. Есть и те, кто держат в руках американские флаги, у других — фотографии погибших на футболках и надписями «Мы никогда не забудем».

К мемориалу пока могут пройти лишь участники церемонии. В частности, это родные погибших. Но уже после 15:30 (22:30 по московскому времени) проход откроют для всех желающих.

Около мемориала усилены меры безопасности. Там находятся представители правоохранительных органов в бронежилетах и с автоматическим оружием.

«Талибан»* — террористическая организация, запрещенная в России.