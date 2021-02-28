Противники ареста рэпера Аселя разгромили улицы Барселоны. Видео

В Барселоне продолжаются беспорядки в защиту арестованного рэпера Пабло Аселя (Хаселя). Протестующие вновь вышли громить улицы. Полицейские задержали как минимум 10 человек. Об этом сообщили местные правоохранительные органы.

«Мы задержали 10 человек, связанных с насильственными действиями, которые произошли в Барселоне. По меньшей мере один задержанный связан с поджогом минифургона Городской гвардии Барселоны», — говорится в сообщении Mossos de Escuadra в Twitter.

Сначала митинг проходил мирно. На него вышли десятки людей. Но потом начались беспорядки. В частности, протестующие подожгли автомобиль полицейского.

Акции протеста прошли также в Сабаделе, Жироне, Таррагоне и Лериде. В Сабаделе митингующие строили баррикады из мусорных контейнеров. По предварительным данным, во время беспорядков пострадали четыре человека в Барселоне и один в Лериде, сообщило издание La Vanguardia.

Протесты в Каталонии начались после суда над рэпером Пабло Аселем. Его приговорил к девяти месяцам тюрьмы и штрафу в 30 тысяч евро за содержание его песен и сообщений в Twitter. Его обвинили в оскорблении королевской семьи и прославлении терроризма. Сам рэпер считает, что власти нарушили его право на свободу слова.