Противник локдауна пришел к зданию парламента Словении с работающей бензопилой

В Словении противник карантина решил бороться с мерами по борьбе с коронавирусом агрессивным способом. Он пришел к зданию парламента с работающей бензопилой.

Мужчина пришел к зданию вечером, 30 марта, к зданию Государственного собрания Словении, сообщил ТАСС со ссылкой на Радио и телевидение Словении.

Житель Словении подошел к главному ходу в здание, держа в руках поводок своей собаки и бензопилу. После слов «с меня хватит локдауна», он запустил электропилу. Его тут же схватила служба безопасности, никто из окружающих не пострадал.

В Словении с 1 по 11 апреля планируют ужесточить меры безопасности, связанные с противодействием коронавирусу. В этот период вновь будут закрыты все образовательные учреждения и большинство предприятий сферы услуг. Людям нельзя будет собираться толпами, из дома нельзя выходить с 22:00 до 05:00. С 29 марта запрещено передвигаться между регионами Словении тем жителям, кто не вакцинировался.

Ранее еврокомиссия объявила о начале третьей волны пандемии коронавируса в Европе. Суточный прирост новых заболевших COVID-19 во многих странах достиг рекордных показателей с начала февраля.