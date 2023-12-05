Мир 05 декабря 2023, 07:21 Противник Джорджа Сантоса назвал его исключение из конгресса США ужасным прецедентом Республиканец Рамасвами: лишение Сантоса полномочий открыло ящик Пандоры Unsplash

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Решение палаты представителей исключить республиканца Джорджа Сантоса после предъявления обвинений в мошенничестве стало ошибкой. Это создало опасный прецедент для будущих злоупотреблений, предупредил в X (бывшем Twitter) его однопартиец, кандидат в президенты США, бизнесмен Вивек Рамасвами.

«Исключение Джорджа Сантоса из конгресса было неверным и закладывает ужасный прецедент в будущем. <…> Помяните мои слова: это открывает ящик Пандоры, который обязательно будет использоваться», — сказал он.

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Вивек Рамасвами признался, что не поддержал Джорджа Сантоса — он назвал его патологическим лжецом. Но, по мнению бизнесмена, уголовным делом о мошенничестве займется суд. Решение же о его полномочиях в конгрессе должны принять избиратели.

Исключить республиканца предложил член палаты представителей Роберт Гарсиа. Лишение полномочий поддержали 311 политиков, против выступили 114 человек. Джорджа Сантоса обвинили в предоставлении в Федеральную избирательную комиссию ложной информации, использовании средств избирательной кампании для личных нужд.