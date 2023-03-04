Мир 04 марта 2023, 10:23 Против Зеленского начал назревать бунт в Запорожье Рогов: в Запорожье зреет бунт против Зеленского, он уже проиграл битву за души людей РИА «Новости»

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Бунт против режима президента Украины Владимира Зеленского зреет в городе Запорожье, который находится под контролем ВСУ. Об этом в комментарии РИА «Новости» сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Зеленский и его окружение проиграли битву за души и умы запорожцев. В городе зреет бунт и недовольство украинским режимом», — подчеркнул он.

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По словам Рогова, жители Запорожья ждут скорейшего освобождения. Они негативно оценивают все действия и заявления Зеленского. В украинских отрядах теробороны фиксируют все больше случаев неповиновения властям.

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«Запорожская территориальная оборона наиболее непослушная. Даже поднимался вопрос об ее расформировании», — добавил Рогов.

Он уточнил, что у теробороны города было уже более десятка боестолкновений с ВСУ, после чего запорожцы бросали позиции на линии боевого соприкосновения и переходили на сторону России.