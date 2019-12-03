Зеленский внес в Верховную раду законопроект «против воров в законе»

Законопроект направили на рассмотрение комитета по правоохранительной деятельности. Он был сопровожден пометкой «определен президентом как неотложный». Также к нему прилагается пояснительная записка. В ней предложено дополнить 28 статью УК Украины «Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией».

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Предложенный законопроект определяет преступное сообщество как стойкое иерархическое объединение пяти и более лиц, среди которых есть «вор в законе».

Если документ примут, то преступлением станет считаться создание подобного сообщества, пребывание статусе «вора в законе», обращение к участникам таких сообществ с просьбой осуществить какую-либо преступную деятельность, а также организация и проведение сбора членов преступного сообщества.

В апреле 2019 года в России появился подобный закон. Президент страны Владимир Путин подписал документ, который ужесточает наказание за созданию преступных сообществ, а также предусматривает уголовную ответственность с заключением на срок до 15 лет тем, кто в преступной иерархии располагается наверху.