Мир 17 сентября 2023, 11:58 Против военного усиления НАТО в Арктике примут превентивные меры Дипломат Корчунов: Россия даст превентивный ответ на усиление НАТО в Арктике РИА «Новости»

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Россия будет реагировать на усиление военного потенциала Североатлантического альянса в Арктике. Страна может применить целый комплекс мер, в том числе превентивных. Об этом РИА «Новости» заявил посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов.

«Курс на укрепление военного потенциала НАТО в этом регионе <…> свидетельствует о превалировании в НАТО силовых сценариев», — указал дипломат.

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Корчунов отметил, что таким образом альянс пытается обеспечить собственную безопасность в северных широтах в ущерб другим странам. Вступление Финляндии в НАТО и возможная интеграция Швеции в блок также усложнили ситуацию.

Российский дипломат обратил внимание на усиление военно-политической напряженности в Арктике, возникшее из-за неконструктивных действий американского руководства и его союзников после начала спецоперации на Украине.

По словам Корчунова, Россия отреагирует на это с применением «комплекса необходимых мер, в том числе превентивного характера». Дипломат также сослался на слова президента Владимира Путина о Концепции внешней политики и Стратегии развития Арктической зоны страны.

В завершение Корчунов добавил, что Россия намерена благоприятствовать взаимному доверию в Заполярье для обеспечения там стабильности и конструктивного сотрудничества.

Путин назвал Арктическую зону важной для России в стратегическом плане. С ней, по словам главы государства, напрямую связаны вопросы оборонного характера и ресурсная база.