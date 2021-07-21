Против украинских телеканалов решили ввести санкции из-за показа фильмов на русском языке

Шесть украинских телеканалов показали фильмы на русском языке. После трансляции уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень попросил объявить против них санкции.

«По результатам мониторинга было выявлено нарушение закона о государственном языке. Фильмы и сериалы были показаны на русском языке телеканалами „Интер“, „Украина“, ICTV, „Мега“, „НТН“, „К1“, о чем составлены соответствующие акты», — написал Кремень на своей странице в Facebook.

Он добавил, что уже отправил письмо в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. В своем обращении Кремень попросил ввести против телеканалов определенные санкции. Еще уполномоченный по защите языка призвал телеканалы придерживаться норм закона о трансляции картин на украинском языке.

По словам Кременя, больше всего нарушений зафиксировали на телеканале «Интер». Речь идет о шести нарушениях. В эфире «Украины» насчитали пять показов на русском языке, на телеканалах «Мега» и ICTV по два, а на оставшихся было по одному нарушению.