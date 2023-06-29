Мир 29 июня 2023, 17:50 Против участников марша в память о застреленном во Франции подростке применили слезоточивый газ ТАСС: полиция Франции применила слезоточивый газ против участников марша в Нантере РИА «Новости»

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Французские полицейские использовали слезоточивый газ против участников акции в городе Нантере, устроенной в память о подростке, которого убил патрульный. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

По его словам, агрессивно настроенные участники «белого марша» попытались прорваться к префектуре полиции. Протестующие начали закидывать правоохранителей бутылками, петардами и камнями.

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Участники акции прошли половину запланированного маршрута. По данным французского МВД, число присоединившихся к маршу выросло до 6 тысяч человек. Среди них много молодежи, а также мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.

Причиной беспорядков стало убийство 17-летнего водителя желтого Mercedes. Он не остановился по требованию правоохранителей для проверки документов. Когда подростка все же остановили в дорожном заторе, он снова попытался скрыться. Тогда один из полицейских выстрелил в водителя.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИмЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что волнения во Франции показали, насколько напряжено общество в стране. По словам политолога, беспорядки стали тревожным сигналом для других стран ЕС.