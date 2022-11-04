Мир 04 ноября 2022, 13:27 Против Twitter подали иск из-за желания Маска сократить штат сотрудников — СМИ Bloomberg: на Twitter подали в суд из-за планов компании сократить штат работников вдвое Unsplash

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Руководство Twitter в пятницу разослало своим сотрудникам письма с предупреждением о начале сокращения штата. В связи с этим адвокат по правам рабочих Шеннон Лисс-Риордан подала на компанию иск в суд, сообщило агентство Bloomberg.

«Мы подали этот иск сегодня, чтобы убедиться, что сотрудники знают, что они не должны отказываться от своих прав и что у них есть возможность их отстаивать», — рассказала правозащитница. По ее словам, Илон Маск продолжает незаконные увольнения — летом предприниматель сократил численность штата завода электромобилей Tesla.

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По информации агентства, американский бизнесмен собрался сократить 3700 рабочих мест в Twitter. В руководстве социальной сети признали, что это решение повлияет на людей, которые долгие годы хорошо выполняли свою работу, но в итоге это принесет «успех компании в будущем».

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Ранее Илон Маск решил монетизировать Twitter. Он предложил несколько платных опций, в числе которых верификация и отправка сообщений знаменитостям. Сколько это будет стоить — пока неизвестно.