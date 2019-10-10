Зеленский отказался свидетельствовать против Трампа

Журналисты спросили у Зеленского, намерен ли он быть свидетелем по делу об импичменте Трампу, если США попросят об этом.

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«Вы хотите, чтобы президент Украины свидетельствует в американском суде? Я президент независимой страны… Я не нарушал ни один закон Украины и международное законодательство, я как президент Украины не понимаю, о чем должен свидетельствовать в другой стране, и почему меня должны использовать, как влияние на решения и результаты будущих выборов. Мне это непонятно», — выразил свое мнение Зеленский.

Пресс-марафон президента Украины длится уже около 10 часов. В таком формате пресс-конференция проводится впервые. В стенах открытого не так давно Kyiv Food Market группы по 7-10 журналистов общаются с президентом примерно 30-50 минут.

Затем их сменяют представители других СМИ. Свои вопросы в течение дня глава государства намерены задать более 300 человек.

В США 24 сентября стартовал процесс импичмента Трампу. Его инициировали демократы. Они заподозрили Дональда Трампа в преследовании личных политических целей, а именно нечестной конкурентной борьбы в отношении своего оппонента на будущих выборах — Джо Байдена.

Представители демократической партии заявили, что Трамп пригрозил Украине задержкой военной помощи, если в этой стране не начнут расследование против сына Байдена Хантера.

Хантер Байден работал в энергетической компании Burisma. Его отец публично заявлял, что надавил на власти Украины и добился увольнения генерального прокурора Виктора Шокина, который ранее расследовал дело против бенефициара Burisma.

Скандал разгорелся после публикации стенограммы беседы президентов Соединенных Штатов и Украины. В ней содержалось подтверждение, что Трамп попросил Зеленского взять под контроль расследование обстоятельств увольнения генпрокурора Шокина.