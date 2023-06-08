Мир 08 июня 2023, 07:03 Против Трампа возбудили уголовное дело Politico: прокуратура уведомила Трампа об уголовном деле о сокрытии секретных документов РИА «Новости»

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Бывший президент США, бизнесмен Дональд Трамп стал фигурантом уголовного дела о сокрытии секретных документов в его доме. Офис федеральных прокуроров официально уведомил его о разбирательстве, сообщило издание Politico.

«Он находится под следствием за сокрытие большого количества секретной информации в своем частном имении и организацию схемы, чтобы не допустить их обнаружения федеральными властями», — сказал источник.

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Дональд Трамп получил письменное уведомление о том, что прокуратура США возбудила против него уголовное дело. Следующим шагом может стать предъявление обвинения со стороны специального прокурора Джека Смита. Его представитель пока отказался от комментариев на этот счет.

На допросах побывали один из его адвокатов Эван Коркоран и бывший пресс-секретарь Тейлор Будович. По словам издания, отправка письма означает, что Дональду Трампу дадут слово перед вынесением обвинительного заключения.

Это не первая судебная тяжба против него, до этого республиканца арестовали, а потом отпустили за фальсификацию финансовой отчетности. Он объявил, что примет участие в выборах президента США 2024 года, а значит, станет одним из соперников действующего главы государства, демократа Джо Байдена.