Против Трампа и НАТО началась протестная акция в Лондоне

В центре Лондона началась акция протеста, приуроченная к прибытию президента США Дональда Трампа на саммит североатлантического альянса. Несколько сотен человек собрались на Трафальгарской площади, чтобы выразить свой протест из-за проводимой НАТО и США мировой политики.

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По данным РИА «Новости», митингующие обвиняют военный блок и Вашингтон в агрессии в странах Ближнего Востока и Латинской Америки.

Участники акции пришли на площадь с плакатами, на которых написано «Руки прочь от Палестины!» и «Руки прочь от Кубы!».

«Я здесь, потому что я против Трампа и его расистской политики. Первое, что он сделал, заступив на пост президента, он ограничил въезд в США людям из семи стран. А это неправильно», — сообщила российскому агентству жительница Лондона Уэнди.

Митингующие также обвинил премьер-министра Великобритании в «прислуживании интересам США». Усиленные наряды полиции сопровождают колонну демонстрантов, которая движется в сторону Букингемского дворца.