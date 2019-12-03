Против Трампа и НАТО началась протестная акция в Лондоне
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По данным РИА «Новости», митингующие обвиняют военный блок и Вашингтон в агрессии в странах Ближнего Востока и Латинской Америки.
Участники акции пришли на площадь с плакатами, на которых написано «Руки прочь от Палестины!» и «Руки прочь от Кубы!».
«Я здесь, потому что я против Трампа и его расистской политики. Первое, что он сделал, заступив на пост президента, он ограничил въезд в США людям из семи стран. А это неправильно», — сообщила российскому агентству жительница Лондона Уэнди.
Митингующие также обвинил премьер-министра Великобритании в «прислуживании интересам США». Усиленные наряды полиции сопровождают колонну демонстрантов, которая движется в сторону Букингемского дворца.