Против Тихановской возбудили дело о подготовке теракта

Генпрокуратура Белоруссии возбудила против Светланы Тихановской и оппозиционной инициативы BYPOL дело о подготовке акта терроризма. Об этом со ссылкой на ведомство сообщил ТАСС.

«Генеральной прокуратурой на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой», — приводит агентство слова генпрокурора Белоруссии Андрея Шведа.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что жители республики могут принять участие в голосовании на онлайн-платформе «Голос», где решат, нужно ли привлекать другие страны для переговоров с президентом республики Александром Лукашенко «о передаче власти».

Она сказала, что «мы — сила, с которой нужно считаться». Тихановская отметила, что с 9 августа 2020 года в Белоруссии якобы арестовали более 32 тысяч человек, «среди которых журналисты, правозащитники и мирные демонстранты».

После президентских выборов сторонники Тихановской вышли на незаконные акции протеста, которые переросли в беспорядки. Она проиграла в голосовании Лукашенко. Сейчас она находится за пределами страны.