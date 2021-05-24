Против создателей Cyberpunk 2077 подали четыре коллективных иска в суд

Создателям Cyberpunk 2077 придется ответить перед судом за воспроизведение игры с ошибками на консолях PlayStation и Xbox. Против компании CD Projekt RED подано уже четыре коллективных иска.

Авторы первого искового заявления утверждают, что компания ввела пользователей в заблуждение и не скрыла данные о том, что игра воспроизводится с ошибками, сообщило издание VGS.

Второй коллективный иск практически идентичен первому. Третий и четвертый были поданы от инвесторов. По их мнению, CD Projekt RED нарушила несколько федеральных законов и ввела их в заблуждение относительно качества своего флагманского продукта.

Разработчики Cyberpunk 2077 в ответ намерены предпринять решительные действия для защиты от таких претензий и собираются до последнего отстаивать свою правоту.

Игра вышла в декабре прошлого года. Многие покупатели стали возвращать ее из-за недовольства качеством. На возврат денег компании пришлось потратить 2,17 миллиона долларов. Однако в целом Cyberpunk 2077 признали, скорее, успешной. Она увеличила прибыль CD Projekt RED в шесть раз — до 304 миллионов долларов.