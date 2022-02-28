Великобритания анонсировала введение санкций против Сбербанка

Власти Великобритании введут дополнительные санкции против российского Сбербанка после вступления в силу нового закона. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступила министр иностранных дел страны Лиз Трасс.

В минувший вторник Трасс внесла на рассмотрение парламента два новых законопроекта, один из которых вводит запрет на проведение безналичных расчетов между иностранными компаниями в фунтах стерлингах.

«Как только этот закон вступит в силу, мы применим его в отношении Сбербанка», — заявила Трасс в парламенте.

Также глава МИД Великобритании объявила о заморозке активов российских Совкомбанка, ВЭБ и банка «Открытие». Трасс подчеркнула, что это не единственные меры, которые страна готова принять против российских кредитных организаций.

«Поскольку более 50% российской торговли зависит от доллара или фунтов стерлингов, наши скоординированные с США действия нанесут ущерб способности России торговать с миром», — привел слова Трасс «Интерфакс».

Министр подчеркнула, что Великобритания готова понести финансовые издержки ради поддержки Украины и продолжит поддерживать ограничения, сколько потребуется.

Это не единственная мера, на которую готовы пойти власти Королевства. Министерство транспорта объявило, что с сегодняшнего дня всем судам, которые принадлежат или как-то связаны с Россией, запрещен вход в порты Соединенного Королевства.

Кроме того, Министерство финансов совместно с Банком Англии намерено принять дополнительные меры в отношении российского Центробанка.

Ранее российский регулятор уже попал под ограничения со стороны США и Евросоюза. Американцы ввели запрет на сделки с активами Центробанка, которые хранятся в США или принадлежат их гражданам.

Евросоюз объявил о заморозке активов и резервов российского регулятора, находящихся в распоряжении местных финансовых организаций.