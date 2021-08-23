Украина объявила санкции против «Ростелекома»

На Украине решили заблокировать веб-ресурсы «Ростелекома» и еще 11 российских компаний. Указ о введении санкций подписал президент страны Владимир Зеленский.

Подписанный украинским лидером документ опубликовали на сайте офиса президента. Согласно указу, ограничения ввели в отношении 12 российских компаний. Под санкции попали веб-ресурсы «Ростелекома», газеты «Московский комсомолец», а также «Бизнес ньюс медиа» и принадлежащий ему веб-ресурс издания «Ведомости».

Еще ограничительные меры распространяются на «Народные новости», «Наше завтра», информационное агентство «Анна-ньюс» и несколько других компаний.

Указ Зеленского затронул и два ресурса, связанные, по мнению Украины, с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. Решение о блокировке доступа к ним перед этим принял Совбез.

Ранее Совет по национальной обороне и безопасности Украины объявил о введении санкций против украинского издания «Страна.ua». Редакция назвала решение беспределом, так как президентский указ не был подписан.