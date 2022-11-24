Мир 24 ноября 2022, 14:38 Против потолка цен на газ выступили 15 стран Евросоюза Министр энергетики Италии Пикетто-Фратини: потолок цен на газ не поддержали 15 стран ЕС РИА «Новости»

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Предложение Еврокомиссии ввести потолок цен на газ не поддержали министры энергетики 15 стран Евросоюза. Об этом заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин.

Он подчеркнул, что тоже скептически относится к инициативе введения предельных цен на газ и выступил против инициативы Еврокомиссии.

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«Нужно оценить в целом как предложение Еврокомиссии по ценовому потолку, так и другие проблемы, которые могут касаться солидарности, прозрачности, но все это в одном блоке», — заявил министр в комментарии агентству Asna.

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Пикетто-Фратин добавил, что на предстоящем заседании совета министров по энергетике переговоры между противниками и сторонниками предельной цены газ пройдут по всему пакету. По его словам, по некоторым пунктам согласие уже достигнуто.

Еврокомиссия выступила с инициативой ограничить цену на газ на уровне 275 евро за один мегаватт-час. Это предложение сочли нереальным, потому что цена выше тех, которые сегодня есть на рынке.

Старший научный сотрудник бельгийского аналитического центра Bruegel Симона Тальяпьетра заявила, что в случае принятия странами Европы предельной цены на газ рынок окажется в стадии дестабилизации, что приведет к дефициту сырья.