    08 февраля 2020, 02:29

    Против Порошенко завели еще два уголовных дела

    Анастасия Кукова

    Еще два уголовных дела в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко было заведено Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Основанием для этого стало решение Высшего антикоррупционного суда.
    Против Порошенко завели еще два уголовных дела

    Об этом сообщило издание «Страна.ua». В результате обращения в инстанцию нардепов Верховной рады были заведены дела по статьям о присвоении, растрате имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением, а также о легализации доходов, полученных преступным путем.

    Уголовный кодекс Украины предусматривает по этим статьям наказание вплоть до лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать госдолжности на три года.

    Порошенко уже стал фигурантом 15 уголовных дел, открытым по статьям о госизмене, злоупотреблении служебным положением, неуплате налогов и попытке узурпации власти.

    Источники в украинской партии «Европейская солидарность» (ЕС) утверждают, что Порошенко боится получить реальный срок, и поэтому намерен стать «оппозиционером № 1» в стране. В свою очередь, окружение действующего президента Владимира Зеленского рассматривает возможность посадить его в том случае, если поддержка народа начнет падать.