Против Порошенко завели еще два уголовных дела

Еще два уголовных дела в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко было заведено Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Основанием для этого стало решение Высшего антикоррупционного суда.

Об этом сообщило издание «Страна.ua». В результате обращения в инстанцию нардепов Верховной рады были заведены дела по статьям о присвоении, растрате имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением, а также о легализации доходов, полученных преступным путем.

Уголовный кодекс Украины предусматривает по этим статьям наказание вплоть до лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать госдолжности на три года.

Порошенко уже стал фигурантом 15 уголовных дел, открытым по статьям о госизмене, злоупотреблении служебным положением, неуплате налогов и попытке узурпации власти.

Источники в украинской партии «Европейская солидарность» (ЕС) утверждают, что Порошенко боится получить реальный срок, и поэтому намерен стать «оппозиционером № 1» в стране. В свою очередь, окружение действующего президента Владимира Зеленского рассматривает возможность посадить его в том случае, если поддержка народа начнет падать.