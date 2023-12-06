06 декабря 2023, 09:23
Против передачи прибыли от российских активов Украине выступили в ЕС
Politico: в ЕС не поддержали идею Испании передать Украине прибыль от активов РФ
Некоторые европейские государства отказались поддержать идею Испании использовать прибыль от замороженных активов России для передачи Украине. Предложение не отвечает приоритетам Евросоюза по поддержке украинских властей, сообщило Politico.
В материале указали, что Украине потребуются «месяцы, возможно, годы», чтобы получить эти средства. По данным издания, вопрос обсуждлали на встрече представителей ЕС.
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По оценкам властей Испании, председательствующей в Совете Евросоюза, прибыль от замороженных активов России к 2027 году может достичь 17 миллиардов евро. При этом они не пояснили, на чем основаны расчеты.
Ряд дипломатов стран ЕС предположили, что Испания не осведомлена о настроениях внутри блока. Другие считают, что на самом деле в стране хотели добиться финансирования других сфер на средства, которые планировали направить на поддержку Украины.
На фоне ухудшения экономической ситуации в мире и крупных региональных конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке, Украина может остаться без помощи. Даже власти США, которые неоднократно подчеркивали готовность финансировать республику «сколько потребуется», сосредоточены на собственных проблемах.
Россия
Евросоюз
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