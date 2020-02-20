Против ожирения и диабета. Ученые рассказали о пользе плотного завтрака

После пробуждения стоит как следует подкрепиться. Чем больше калорий, тем лучше. Плотный завтрак помогает бороться с диабетом и ожирением.

Ученые из Германии провели исследование и доказали, что высококалорийный завтрак и легкий ужин помогают при профилактике ожирения и диабета. Результаты их работы опубликовали в издании Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Дело в том, что с таким пищевым графиком утром у человека вырабатывается в два с половиной раза больше тепла, чем вечером. Тепло сжигает жировые клетки. Плотный завтрак — это отличный способ борьбы с диабетом. У тех, кто как следует ест утром, в крови снижается уровень сахара и инсулина.

В трехдневном эксперименте приняли участие 16 человек. Их разделили на две группы: первым давали низкокалорийный завтрак и высококалорийный обед, а во второй — наоборот. Потом люди менялись местами. Еды они получали каждый день поровну. Ученые считали количество выделяемой после еды энергии и измеряли уровень сахара в крови.

По результатам теста специалисты рекомендовали гипокалорийную диету с плотным завтраком для профилактики ожирения и диабета.