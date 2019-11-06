Против Кличко возбудили дело о госизмене

Мэр Киева и прославленный боксер Виталий Кличко подозревается в госизмене и хищении средств. В его отношении Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело.

Также по делу проходят два заместителя Кличко. НАБУ по требованию Высшего антикоррупционного суда внесло сведения об этом в Единый реестр досудебных расследований, сообщило агентство «Украинские новости».

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Депутаты Киевского городского совета заподозрили мэра украинской столицы в злоупотреблении властью и хищении средств при реконструкции Шулявского моста.

По их словам, Кличко, члены городской администрации и сотрудники предприятия «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» могли использовать бюджетные деньги в завышенных размерах. Также мэр, по мнению депутатов, мог содействовать получению средств из государственной казны частными лицами.

После таких предположений в суд поступила жалоба на НАБУ. Бюро обвинили в непроведении расследования в отношении Кличко и его подчиненных.

Виталий Кличко стал мэром Киева летом 2014 года. С тех пор его действия регулярно подвергаются критике общества. Шулявский мост обрушился в украинской столице в начале 2017 года. Кличко заявил, что причиной стала «усталость» путепровода.

На его реконструкцию, по данным украинского 24 канала, выделили 363,4 миллиона гривен (более 900 миллионов рублей). До сих пор работы так и не закончены. Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник недавно рассказал, что мост должен быть закончен до конца 2019 года. Об этом сообщил портал ТСН.