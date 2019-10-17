  • Против киевского «Динамо» завели уголовное дело

    17 октября 2019, 23:17

    Александра Каширина

    Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело против ФК «Динамо» Киев за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом со ссылкой на документы надзорного ведомства сообщила украинская газета «Зеркало недели».
    Против киевского «Динамо» завели уголовное дело

    Должностным лицам футбольного клуба, в том числе и руководителям Игорю и Григорию Суркисыным, грозит тюремный срок от пяти до десяти лет.

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    Руководство Динамо уже не раз обвиняли в неуплате налогов путем схем с использованием банковских счетов офшорных компаний. По предварительным подсчетам, за пять лет Динамо недоплатило в бюджет 445 миллионов гривен, из которых около 183 миллионов гривен должно было уйти в пенсионный фонд и около 30 миллионов — в госбюджет в качестве военного сбора.

    Ранее стало известно, Генпрокуратура Украины завела несколько уголовных дел по хищению бюджетных средств в особо крупных размерах на несколько высокопоставленных лиц из госконцерна «Укроборонпром», объединяющего несколько предприятий оборонной промышленности.