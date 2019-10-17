Против киевского «Динамо» завели уголовное дело

Должностным лицам футбольного клуба, в том числе и руководителям Игорю и Григорию Суркисыным, грозит тюремный срок от пяти до десяти лет.

Генпрокуратура Украины пересмотрит дело сына Байдена Подробнее

Руководство Динамо уже не раз обвиняли в неуплате налогов путем схем с использованием банковских счетов офшорных компаний. По предварительным подсчетам, за пять лет Динамо недоплатило в бюджет 445 миллионов гривен, из которых около 183 миллионов гривен должно было уйти в пенсионный фонд и около 30 миллионов — в госбюджет в качестве военного сбора.

Ранее стало известно, Генпрокуратура Украины завела несколько уголовных дел по хищению бюджетных средств в особо крупных размерах на несколько высокопоставленных лиц из госконцерна «Укроборонпром», объединяющего несколько предприятий оборонной промышленности.