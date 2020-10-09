Против главы «Нафтогаза» возбудили дело о госизмене

Против главы «Нафтогаз Украина» Андрея Коболева возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Обвиняемый свою вину отрицает.

«Против меня открыто очередное уголовное дело, в этот раз за государственную измену», — заявил сам Коболев в эфире телеканала «Украина 24».

Пока не известно, что именно стало причиной возбуждения уголовного дела. Представители «Нафтогаза» заявили, что в документы даже не указаны имена фигурантов дела.

Ранее стало известно, что завершилось следствие по делу о хищении 729,8 миллиона гривен «Нафтогазом». Это примерно 26,3 миллиона долларов, передает РИА ФАН.

По версии следствия, в 2016–2017 годах директор предприятий-владельцев Новояворовской и Новороздольский ТЭЦ во Львовской области заключил несколько соглашений о закупке в «Нафтогазе» газа. Компания предоставила свою продукцию по ценам гораздо ниже рыночных. В результате выросли доходы ТЭЦ, что позволило руководству и владельцам станций получать сверхприбыли, которые следовали сопоставили с ущербом, нанесенным «Нафтогазу».

Расследуется еще одно дело о хищении газа. Если сложить ущерб по всем эпизодам, то получится, что «Нафтогаз» потеряла более 2,1 миллиона гривен.