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    10 августа 2020, 02:24

    В Минске прогремели взрывы. МВД подтвердило применение гранат против демонстрантов

    Александра Каширина

    В Минске на пересечении проспекта Машерова и Сторожовской улицы раздались мощные взрывы. Как написало РИА «Новости», на месте образовалось густое облако дыма.

    Сейчас МВД Белоруссии проводит заседание оперативного штаба из-за столкновений между ОМОН и недовольными первыми результатами голосования. В ведомстве также сообщили, что милиция полностью контролирует ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях.

    Правоохранительные органы также подтвердили, что используют спецтехнику и шумовые гранаты против митингующих.

    Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, в свою очередь, обратилась к силовикам с требованием остановить насилие на протестах. Она также призвала демонстрантов не поддаваться на провокации и не давать поводов к применению насилия.

    Массовые акции протеста начались в белорусской столице в ожидании результатов выборов главы государства. По предварительным данным Центризбиркома республики, лидирует нынешний президент Александр Лукашенкою.

    Новости SMI.FM