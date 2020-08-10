В Минске прогремели взрывы. МВД подтвердило применение гранат против демонстрантов

Сейчас МВД Белоруссии проводит заседание оперативного штаба из-за столкновений между ОМОН и недовольными первыми результатами голосования. В ведомстве также сообщили, что милиция полностью контролирует ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях.

Правоохранительные органы также подтвердили, что используют спецтехнику и шумовые гранаты против митингующих.

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, в свою очередь, обратилась к силовикам с требованием остановить насилие на протестах. Она также призвала демонстрантов не поддаваться на провокации и не давать поводов к применению насилия.

Массовые акции протеста начались в белорусской столице в ожидании результатов выборов главы государства. По предварительным данным Центризбиркома республики, лидирует нынешний президент Александр Лукашенкою.