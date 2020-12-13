«Против чего они протестуют?» Пушкова удивила реакция Киева на российские санкции

МИД Украины выразил протест после российских санкций. Сенатора Алексея Пушкова удивила такая реакция, ведь Киев уже несколько лет занимается тем же самым в отношении наших граждан.

«Удивлен протестом МИД Украины по поводу новых персональных санкций России против 849 украинцев. Киев первым ввел санкции в 2015 [году] против нескольких сотен граждан России, затем не раз пополнял список. Против чего они протестуют? Против того, чем давно занимаются сами? А чего ждали?» — написал сенатор на своей странице в Twitter.

12 декабря правительство России расширило санкционный список против граждан Украины. В него включили еще 849 украинцев. В их числе спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, глава делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько, основатель «Правого сектора»* Дмитрий Ярош и несколько депутатов фракции «Слуга народа». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Министерство иностранных дел Украины сразу выразило свой протест. В ведомстве заявили, что Киев «решительно осуждает попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества».

*«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.