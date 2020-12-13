«Против чего они протестуют?» Пушкова удивила реакция Киева на российские санкции
«Удивлен протестом МИД Украины по поводу новых персональных санкций России против 849 украинцев. Киев первым ввел санкции в 2015 [году] против нескольких сотен граждан России, затем не раз пополнял список. Против чего они протестуют? Против того, чем давно занимаются сами? А чего ждали?» — написал сенатор на своей странице в Twitter.
12 декабря правительство России расширило санкционный список против граждан Украины. В него включили еще 849 украинцев. В их числе спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, глава делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько, основатель «Правого сектора»* Дмитрий Ярош и несколько депутатов фракции «Слуга народа». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Министерство иностранных дел Украины сразу выразило свой протест. В ведомстве заявили, что Киев «решительно осуждает попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества».
*«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.