Евросоюз расширил санкции против Белоруссии

«В связи с продолжающимися репрессиями гражданского общества в Белоруссии 29 физических и семь юридических лиц должны быть включены в список людей, организаций и органов, на которые распространяются ограничительные меры», — говорится в нем.

В черный список попали председатель Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова, министр связи и информации Игорь Луцкой, вице-премьер Анатолий Сивак, генпрокурор Андрей Швед, глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, председатели Минского и Гродненского облисполкома Александр Турчин и Владимир Караник соответственно, бизнесмены Александр Шакутин и Николай Воробей, а также районные судьи Минска.

Также под санкции Евросоюза попали Управление делами президента Белорусси, Минский завод колесных тягачей, ОАО «140 ремонтный завод», компании «Белтехэкспорт», «Синезис» и Dana holdings. Последняя компания принадлежит сербским бизнесменам. С ними запрещено европейскому бизнесу иметь какое-либо дело.