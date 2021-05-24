Саммит ЕС призвал к новым санкциям против Белоруссии

Лидеры стран Евросоюза призвали расширить санкционные списки в отношении физических лиц и компаний из Белоруссии. Кроме того, они высказались о необходимости введения адресных экономических ограничений в отношении представителей Минска в ответ на принудительную посадку самолета компании Ryanair. Об этом говорится в итоговом заявлении по итогам прошедшего в Брюсселе саммита.

Окончательное решение по санкционным спискам должен принять Европейский совет во главе с председателем Шарлем Мишелем.

В итоговом документе лидеры стран Евросоюза призвали немедленно освободить задержанных в Белоруссии Романа Протасевича и Софию Сапегу, обеспечив им спокойный выезд из Белоруссии.

Руководство ЕС обязали ввести запрет на полеты белорусских авиакомпаний в воздушном пространстве стран Евросоюза. В том числе не допускать их самолеты в аэропорты. Европейских перевозчиков призвали избегать полетов через территорию Белоруссии.

Отдельно лидеры стран ЕС обратились к руководству Международной организации гражданской авиации расследовать посадку самолета Ryanair в Минске.

Самолет перевозчика Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту столицы Белоруссии в минувшее воскресенье, 23 мая. В ходе полета из Афин в Вильнюс экипаж получил сообщение диспетчера о поступившей информации о заложенном на борту взрывном устройстве. Для сопровождения борта в воздух поднялся истребитель МиГ-29.

После посадки борт осмотрели, но бомбы там не нашли. Пассажиров отправили на повторный досмотр, где сотрудники спецслужб Белоруссии задержали бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Он находился в международном розыске по нескольким уголовным делам.

После того, как самолет Ryanair улетел выяснилось, что в Минске осталась россиянка Мария Сапега. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что посольство России в Минске находится в постоянном контакте с ее родными и правительством республики. Дипломаты готовы оказать россиянке любую консульскую помощь.

Задержание Протасевича и посадку самолета в Минске осудили в странах Европы. Великобритания и Литва запретили авиакомпаниям Белоруссии летать через свое воздушное пространство. Полностью отказались от полетов над территорией республики авиаперевозчики KLM и Lufthansa.