США объявили новые санкции против Белоруссии

Власти США приняли новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Под ограничительные меры попал замглавы МВД Геннадий Казакевич, а также ЦИК, ГУВД и ОМОН.

Согласно информации на сайте Минфина США, в санкционный список попал замглавы МВД Белоруссии Геннадий Казакевич. Еще санкции ввели против отряда КГБ «Альфа», главного управления внутренних дел минского городского исполнительного комитета и отряда милиции особого назначения.

«Белорусский народ постоянно стремится к мирному осуществлению своих основных демократических прав, и государство постоянно реагирует на это жестокими репрессиями. <…> [США] продолжают привлекать к ответственности лиц и организации, выполняющие эти неприемлемые действия», — заявил госсекретарь Стивен Мнучин.

Санкции начали вводить против Белоруссии из-за итогов президентских выборов. В начале августа большинство голосов избирателей получил Александр Лукашенко. Его победа привела к протестным акциям сторонников оппозиции. Митингующие стали требовать отставки президента и проведения повторных выборов. В итоге некоторые страны стали объявлять ограничительные меры.