Против 46 граждан возбуждены уголовные дела за насилие к силовикам— МВД Белоруссии

«За насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел возбуждены уголовные дела в отношении 46 граждан. Большая часть из них отпущена под подписку о невыезде», — сказано в сообщении.

В МВД отметили, что за последние дни на нескольких сотрудников милиции намеренно совершили наезды. Сейчас правоохранители с тяжелыми травмами находятся в больнице.

Ранее ГАИ Белоруссии сообщило, что с начала акций протеста в Белоруссии на сотрудников органов внутренних дел восемь раз наезжали машины. От этих действий пострадали 12 милицейских.