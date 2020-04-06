    06 апреля 2020, 11:59

    Протеже Макрона решил претендовать на пост главы экспертного совета НАТО

    Ольга Ситникова

    Бывший министр иностранных дел Франции и протеже лидера страны Эммануэля Макрона Юбер Ведрин претендует на должность главы экспертного совета НАТО. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По данным издания, Ведрин придерживается «более реалистичной» политики по отношению к России. Он выступает за возобновления отношений с Москвой без одобрения президента США Дональда Трампа. По мнению экс-главы французского МИД, Штаты не оглядываются на европейскую политику.

    Предполагается, что экспертный совет НАТО будет вырабатывать стратегию будущего для всей организации. В одном интервью Ведрин отметил, что власти Франции стремятся к доброму, рациональному и реалистичному взаимодействию с Россией.