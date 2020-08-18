Протесты завершились в Минске, кроме изолятора на улице Окрестина

Протесты завершились во всем Минске, кроме тех, которые продолжаются у Изолятора на улице Окрестина. Об этом сообщило РИА «Новости».

Несколько тысяч жителей Минска сегодня провели акцию протеста из-за насилия со стороны белорусских силовиков у стен следственного изолятора на улице Володарского в столице Белоруссии.

Протестующие требовали руководство изолятора отпустить задержанных и кричали «Выпускай!» и «Каждый день!». В демонстрации участвовало от 5 до 7 тысяч человек.

Во всем городе протестующие разошлись, кроме части демонстрантов, которая сейчас находится у изолятора на улице Окрестина. Тут, по данным некоторых СМИ, силовики якобы применяли насилие к задержанным.

Протесты в Белоруссии не утихают после выборов президента 9 августа, на которых выиграл Александр Лукашенко.