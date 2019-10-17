Протесты в Каталонии: число задержанных выросло

Референдум о независимости Каталонии: осудили 12 человек Подробнее

Возмущения в Испании не утихают.

После вынесения приговора каталонским политикам 20 тысяч протестующих вышли на улицы Барселоны. Они поджигали автомобили и мусорные баки, бросали в полицейских «коктейли Молотова» и камни.

«Аэрофлот» посоветовал ехать в аэропорт Барселоны объездным путем из-за протестов Подробнее

За время беспорядков медицинская помощь потребовалась сотне человек.