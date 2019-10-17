Протесты в Каталонии: число задержанных выросло
Число задержаний на протестных акциях в Каталонии составило 33, сообщил сайт RT со ссылкой на 24 Horas.
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Возмущения в Испании не утихают.
После вынесения приговора каталонским политикам 20 тысяч протестующих вышли на улицы Барселоны. Они поджигали автомобили и мусорные баки, бросали в полицейских «коктейли Молотова» и камни.
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За время беспорядков медицинская помощь потребовалась сотне человек.