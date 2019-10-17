  • Протесты в Каталонии: число задержанных выросло

    17 октября 2019, 16:17

    Ирина Нагайникова

    Число задержаний на протестных акциях в Каталонии составило 33, сообщил сайт RT со ссылкой на 24 Horas.

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    Возмущения в Испании не утихают.

    После вынесения приговора каталонским политикам 20 тысяч протестующих вышли на улицы Барселоны. Они поджигали автомобили и мусорные баки, бросали в полицейских «коктейли Молотова» и камни.

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