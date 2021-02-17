Протесты в Испании переросли в беспорядки. Жители вышли в поддержку арестованного рэпера

Испанского рэпера Пабло Аселя арестовали из-за оскорбления монархии и прославление терроризма. После этого в разных городах страны жители устроили акции протеста. Мероприятия завершились беспорядками и столкновениями с полицией.

Испанцы стали собираться на протестные акции вечером 16 февраля. . В Барселоне, Жироне, Льейде и Валенсии полицию стали забрасывать различными предметами, сообщил телеканал 24 Horas. Участники акции переворачивали и поджигали мусорные баки. Полиция разгоняла людей с помощью дубинок и резиновых пуль.

По информации издания Vanguardia, в Барселоне пострадала женщина, которой попали резиновой пулей в глаз. При этом Europa Press сообщила, что во время беспорядков травму получил один из сотрудников полиции.

Протестующие не собираются останавливаться только на одной акции. Они планируют снова собраться в других испанских городах 17 февраля.

Пабло Аселя приговорили к двум годам условно в 2015 году. Причиной стало прославление терроризма в тексах песен исполнителя. В 2018 году рэперу дали девять месяцев тюрьмы за оскорбление монархии и государственных институтов, а также прославление терроризма. Это все нашли в постах Аселя в соцсетях и одной песне. Рэпер должен был сам приехать в тюрьму 12 февраля, но не явился. В итоге его задержали правоохранители.