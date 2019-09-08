Протесты в Гонконге привели к госпитализации 19 пострадавших

В результате беспорядков 19 человек попали в больницы. Медики оценивают состояние двоих из них как тяжелое. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь.

На опубликованных кадрах видно, что сотрудники полиции применяют к протестующим физическую силу.

Власти Гонконга пошли на уступки протесту. Но его уже не остановить Подробнее

Ранее стало известно, что власти Гонконга решили пойти на встречу людям и решили вопрос с отменой закона об экстрадиции. Документ отзовут в октябре 2019 года.

Толпы людей вышли на улицы именно в знак протеста принятия этого закона. Но, несмотря на отмену, столкновения в Гонконге так и не закончились. Теперь они требуют уничтожения такого понятия, как «массовые беспорядки», которое применяется к протестам 12 июня. Также митингующие выступают за освобождение всех арестованных демонстрантов и хотят расследования касательно действий полицейских.

Первые митинги начались еще в начале июня 2019 года. Поводом стали предложенные властями поправки в «Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах». Согласно документу, власти Гонконга наделялись правом выдавать подозреваемых странам, с которыми не имеют соглашения. В частности, речь шла о материковой части Китая.