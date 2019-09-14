Протесты в Гонконге переросли в Майдан

Радикально настроенные активисты напали на крупнейший торговый центр страны — Amoy Plaza в Гонконге. Хулиганы, выступающие против материкового Китая, искали жителей метрополии, набрасывались на них, избивали и пытали. Также гонконгские титушки нападали на сотрудников полиции. Жертв с материка нападавшие называли «коммунистическими собаками».

Власти Гонконга пошли на уступки протесту. Но его уже не остановить Подробнее

Поводом для избиения мог стать другой разрез глаз или акцент. Так, в Китае говорят на мандаринском наречии, в Гонконге — на кантонском. Диалекты отличаются друг от друга немногим сильнее, чем литературный русский язык и украинский суржик. Так же, как и на Майдане, в Гонконге радикалы расчеловечивают своих материковых соотечественников, называя их «собаками» и другими презрительными кличками — как в Киеве сторонников единения с Россией националисты называли «ватниками», «колорадами» или «сепаратистами», призывая всех русских отправить «на гилляку», то есть попросту повесить.

Гонконгские радикалы, которых западная пресса называет «мирными протестующими», бросались на полицейские машины, избивали проправительственно настроенных демонстрантов, стаями набрасываясь на одного.

Протесты в Гонконге начались в июне. Жители Гонконга выступают против нового закона, согласно которому государство сможет выдавать преступников в Китай. Мирные поначалу акции постепенно переросли в жестокие стычки.