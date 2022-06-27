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    27 июня 2022, 21:15

    Протесты в Эквадоре спровоцировали остановку нефтедобычи

    Арина Бобкова

    Через два дня в Эквадоре остановят нефтедобычу. Причина такого решения заключается в протестах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министерство энергетики и шахт республики.

    Протесты в стране продолжаются вот уже две недели. Их спровоцировал рост цен на безнин, а также повышение уровня преступности, передал RT.

    «Добыча нефти находится на критическом уровне: сегодняшние цифры говорят о сокращении на 50%», — сообщили в пресс-служба Минэнерго ЮАР.