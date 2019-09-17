Протесты разрушили имидж Гонконга. Если их не остановить, будет еще хуже

Имидж Гонконга как стабильного финансового центра утерян, и вернуть его практически невозможно. По крайней мере, пока продолжаются акции протеста. Об этом «360» заявил независимый обозреватель из Индии Аджай Камалакаран. Ранее восемь международных РR-агентств отказались сотрудничать с властями Гонконга, которые обратились за помощью в восстановлении репутации.

Протесты в Гонконге преодолели отметку в 100 дней на этой неделе. Они окончательно превратили процветающий полуостров со стабильной финансовой средой в непредсказуемый регион. За лето из-за акций протеста происходили перебои в городском транспорте, беспорядки и даже закрытия аэропорта.

Правительство всеми способами пытается устранить негативное влияние и подчеркнуть сильные стороны Гонконга. Город живет по принципу «одной страны, двух систем», и сейчас она переживает кризис, разрешить который не берутся даже международные РR-фирмы. Об этом стало известно из 75-страничного документа, о котором написал The Guardian.

В том, что протесты нанесли огромный ущерб благополучию Гонконга, не сомневается и независимый журналист из Индии Аджай Камалакаран. Он отметил, что туристов также стало меньше. По мнению собеседника «360», городу поможет только завершение протестных акций.

Если протесты продолжатся и дальше, инвесторы будут смотреть на конкурентные города. Например, на Сингапур. Гонконг не может позволить себе повторение таких инцидентов, как закрытие аэропорта Аджай Камалакаран Независимый журналист из Мумбаи

Руководство региона обратилось к фирмам из Японии, Южной Кореи, Сингапура, Великобритании, Франции, Германии и США. Но из восьми крупных компаний четыре отказали сразу, остальные — позже.

Власти Гонконга пошли на уступки протесту. Но его уже не остановить Подробнее

«Странно, что западные PR-фирмы отказались от сотрудничества с правительством Гонконга, — заявляет Камалакаран. — Обычно они более чем счастливы выполнять подобные задания. Трудно спекулировать на их мотивах. Возможно, было косвенное давление со стороны США, которые выступают против Китая».

Камалакаран отмечает, что не только Гонконг использует компании по PR для работы над имиджем.

«Другие страны используют инструменты мягкой силы для создания своей репутации. Швеция изображает себя гуманитарной сверхдержавой, Индия использует йогу, а многие азиатские страны — кулинарную дипломатию», — рассказывает журналист.