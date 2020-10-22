Протесты в Белоруссии начинают перерастать в террористическую угрозу. Такое заявление сделали в МВД страны в связи с поджогами в Жодино и Солигорске.

Об этом сообщила пресс-секретарь министерства внутренних дел Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

«Очевидно, что вчерашние тематические протесты перерастают в террористические угрозы. Сотрудники правоохранительных органов не оставят без внимания ни один подобный случай и примут все меры для пресечения и раскрытия преступлений!» — написала она.

Чемоданова отметила, что Следственный комитет Белоруссии сообщил о задержании человека, которого подозревают в в повреждении двери здания прокуратуры в Жодино. Кроме того, ведомство рассказало, что неизвестные подожгли четыре машины на парковке солигорской прокуратуры.

Пресс-секретарь напомнила, что незадолго до этого неизвестные подожгли здание межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз в Солигорске. Огонь повредил один из кабинетов. По словам Чемодановой, горящий предмет закинули внутрь через приоткрытое окно.

Она заявила, что сейчас правоохранители проводят следственно-оперативные действия, чтобы установить, кто стоит за поджогами.