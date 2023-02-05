Мир 05 февраля 2023, 20:40 Протесты охватили Ирак из-за убитой отцом молодой блогерши AP: иракцы вышли на протест против гендерного насилия после убийства отцом блогерши Википедия

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Жители Ирака устроили протест против гендерного насилия. Причиной стало убийство блогерши собственным отцом. Девушке было 22 года, сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на представителя МВД страны Саада Маана.

Тиба аль-Али приехала в Турцию на обучение, но в итоге решила там остаться. Она жила в Стамбуле вместе со своим молодым человеком и вела канал на YouTube о своей жизни. Отца Тиба аль-Али не устраивало, что она планирует в скором времени выйти замуж.

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Когда девушка приехала к родителям, вспыхнул скандал. Блогершу задушили во сне, а позже ее отец признался в убийстве и сдался правоохранителям.

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Расправа привела к протестам, которые охватили Ирак. Жители страны стали требовать, чтобы местные власти провели реформы в области защиты прав женщин. Законопроект о борьбе с домашним насилием уже разработали, но с 2019 года он находится на рассмотрении парламента.

Сейчас иракским мужчинам разрешается «приучать» жен к дисциплине, что прописано в Уголовном кодексе. Также есть статья, которая снижает срок заключения, если мужчина убил супругу или родственницу из-за ее неверности.