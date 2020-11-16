Протесты не повлияли на решение властей Великобритании построить туннель под Стоунхенджем

Протесты экологов, друидов и археологов не повлияли на решение правительства Великобритании построить туннель под Стоунхенджем. Власти страны уже согласовали проект.

Туннель с двумя полосами в каждую сторону станет частью ближайшей к памятнику трассы А303. Его протяженность составить три километра. Туннель построят на 50 метров дальше от Стоунхенджа, чем действующая трасса. Министр транспорта Великобритании Грант Шеппс уже согласовал проект сооружения на 2,2 миллиарда долларов, сообщает The Guardian.

Эксперты полагают, что туннель поможет сократить количество пробок на шоссе. За строительство выступают и представители Комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии. Они уверен, что туннель поможет спрятать от туристов и жителей региона шумную трассу. Кроме того, он сократит время в дороге и придаст местным пейзажам первоначальный вид.

Однако археологи выступают против строительства туннеля. Они уверены, что сооружение сильно навредит памятнику. Проект властей Великобритании уже назвали «международным скандалом».