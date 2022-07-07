Протесты из-за цен на топливо начались в Панаме

Повышение стоимости жизни и цен на топливо привели к началу протестов в Панаме. Профсоюзы преподавателей объявили всеобщую трехдневную забастовку.

«Мы согласовали объявление 72-часовой общенациональной забастовки с возможностью продления», — заявил генеральный секретарь профсоюза преподавателей Asoprof Фернандо Абрего. Его слова привел телеканал TVN.

Еще до объявления забастовки профсоюзы составили список антикризисных мер. Состоящий из 32 пунктов перечень они передали правительству страны, но власти никак на него не отреагировали. Профсоюзы потребовали заморозить цены на продукты и топливо, а также поддержать сферы образования и здравоохранения. Еще в списке был призыв начать борьбу с безработицей.

Из-за игнорирования требований в среду, 6 июля, в столице Панамы прошли уличные акции протеста. К преподавателям присоединились студенты и представители других профессий. Чаще всего собравшиеся выкрикивали лозунги о понижении стоимости бензина. Минобразования Панамы пообещало провести встречу с профсоюзами и обсудить их требования.